Brussel voert druk op voor snel akkoord EU-herstelplan

Het is “essentieel” dat de EU-leiders volgende week op hun bijeenkomst in Brussel een akkoord bereiken over een herstelfonds voor de zwaarst door de coronapandemie getroffen lidstaten. Dan kunnen daarna meteen de onderhandelingen van start met het Europees Parlement, dat moet instemmen met de meerjarenbegroting van 2021 tot en met 2027 en het daaraan gekoppelde herstelfonds van 750 miljard euro. Dat verklaarden bondskanselier Angela Merkel, EU-president Charles Michel, parlementsvoorzitter David Sassoli en Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen na afloop van vooroverleg over de EU-top op 17 en 18 juli in Brussel.

De “vier voorzitters” voeren de druk op om al voor het zomerreces in augustus tot een vergelijk te komen, zoals Merkel wil. Zij vreest dat de coronacrisis zich verder zal verdiepen en het uitblijven van een Europees antwoord anti-Europese sentimenten in de hand zal werken. De commissie presenteerde dnsdag nieuwe economische prognoses die een veel diepere recessie dan verwacht voorspellen. Vooral ItaliĆ«, Spanje, Frankrijk en ook KroatiĆ« krijgen zwaardere klappen dan voorzien. Volgens de vier heeft een akkoord dan ook de “hoogste prioriteit”.

Merkel wil, net als de Franse president Emmanuel Macron, dat de zwaar getroffen lidstaten steun in de vorm van subsidies krijgen. Daar is Nederland met drie andere ‘zuinige’ landen tegen, zij willen leningen. Ook over de meerjarenbegroting van 1100 miljard zijn de 27 landen verdeeld. Intussen is er intensief telefoonverkeer tussen de leiders om tot een vergelijk te kunnen komen, en vinden ook deze week weer fysieke ontmoetingen plaats. Zo gaat premier Mark Rutte donderdag langs bij Merkel en komt de Italiaanse premier Giuseppe Conte vrijdag naar Rutte.

Naar verwachting komt EU-president Charles Michel donderdag met een compromisvoorstel dat als basis voor de onderhandelingen volgende week moet dienen.