Gerechtshof wil uitleg van voormalig ING-baas Ralph Hamers

Voormalig ING-topman Ralph Hamers heeft een oproep gekregen om bij het gerechtshof in Den Haag tekst en uitleg te geven over het tekortgeschoten antiwitwasbeleid bij de bank. Het hof heeft daartoe besloten in een tussenvonnis in een zogeheten artikel 12-procedure die gedupeerden voeren om vervolging van Hamers en de bank af te dwingen. Ook ING is gevraagd om zijn verhaal te doen.

Een woordvoerder van ING heeft dit bevestigd na berichtgeving door NRC en de Volkskrant. Volgens hem is het “in dit soort procedures normaal dat degenen om wie het gaat ook gehoord worden”. Of Hamers zelf verschijnt, weet de zegsman niet. Hamers zou er ook voor kunnen kiezen om een advocaat het woord te laten doen.

ING kreeg in september 2018 een boete van 775 miljoen euro wegens nalatigheid bij het bestrijden van witwassen, waarbij het Openbaar Ministerie aangaf geen grond te zien voor vervolging van individuele ING-medewerkers. Maar onder anderen financieel activist Pieter Lakeman wilde dat Hamers toch vervolgd zou worden. Hij verweet de topbestuurder onder meer te hebben geweten van het gebrek aan toezicht op witwaspraktijken bij de bank. Vorig jaar werd al bekend dat klachten over het niet vervolgen van Hamers en ING als bedrijf door het gerechtshof ontvankelijk waren verklaard.

Hamers zwaaide eind vorige maand af bij ING. Hij gaat later dit jaar aan de slag als topman van de Zwitserse bank UBS. De nieuwe hoogste baas bij ING is Steven van Rijswijk. Die was tot voor kort eindverantwoordelijke voor risico-inschattingen binnen het bestuur van het financieel concern.