Wall Street licht hoger bij opening

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine plussen aan de nieuwe handelsdag begonnen na de stevige minnen van een dag eerder. Beleggers zijn wat voorzichtig vanwege het almaar oplopend aantal coronabesmettingen. Dit kan mogelijk het economisch herstel ondermijnen. Bij de bedrijven ging de aandacht onder meer uit naar jeansmaker Levi Strauss dat de boeken opende.

De leidende Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,3 procent hoger op 25.961 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,5 procent tot 3159 punten en technologiebeurs Nasdaq won 0,8 procent tot 10.432 punten.

Levi Strauss speelde in de openingsminuten 7,6 procent aan beurswaarde kwijt. De jeansmaker schrapt circa zevenhonderd banen, ongeveer 15 procent van het personeelsbestand. Met de ingreep wil de onderneming kosten besparen om de weg omhoog terug te vinden van de coronacrisis. In het afgelopen kwartaal werden de resultaten hard geraakt door de virusuitbraak omdat winkels werden gesloten.

Verder was er aandacht voor vliegtuigmaker Boeing (min 0,9 procent). De vliegtuigmaker heeft 90 procent van de rechtszaken geschikt die door familieleden van slachtoffers van de vliegtuigcrash met een Boeing 737 MAX van de Indonesische luchtvaartmaatschappij Lion Air waren aangespannen. Boeing is ook aangeklaagd door families van slachtoffers van een vliegtuig van Ethiopian Airlines dat in maart 2019 neerstortte.

Aluminiumproducent Alcoa kwam met voorlopige kwartaalcijfers naar buiten. Die lijken goed te vallen bij beleggers want het aandeel won 5 procent.