Bijna een op de drie werkenden kreeg overheidssteun om corona

Zo’n 3 miljoen werkenden hebben, al dan niet via hun werkgever, steun gekregen van de overheid in de maanden maart, april en mei. Dat is bijna een derde van de werkenden in Nederland. Werkgevers hebben het loon van zo’n 2,6 miljoen werknemers aangevuld met overheidsgeld en zo’n 374.000 zelfstandigen hebben speciale inkomensondersteuning gekregen.

Dat meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Om de economie en de arbeidsmarkt in de coronacrisis te ondersteunen, presenteerde het kabinet een historisch noodpakket voor bedrijven en ondernemers.

Werkgevers die in die maanden minstens 20 procent omzet verloren ten opzichte van een gemiddelde maand in het vorige jaar, konden loonsubsidie aanvragen. Dat deden in totaal bijna 150.000 bedrijven, vooral winkels, cafĂ©’s en restaurants en cateringsbedrijven. Van deze aanvragen zijn 139.399 goedgekeurd en uitkeringsinstantie UWV heeft 8 miljard euro aan voorschotten uitgekeerd.

Afhankelijk van het omzetverlies, werd tot 90 procent van de loonkosten vergoed. De gemiddelde omzetdaling was rond de 65 procent, meldt het ministerie.

Sinds kort kunnen bedrijven ook ‘NOW 2.0’ aanvragen, het vervolg op de eerste loonkostenregeling. Werkgevers die hier een beroep op doen maar in de kosten snijden door mensen te ontslaan, worden minder hard gestraft dan in de eerste ronde. De eerste dag dat het loket voor de nieuwe regeling open ging, bleef het overigens relatief rustig. Aan het einde van de middag hadden ruim 5500 bedrijven een aanvraag gedaan. Op de eerste dag van ‘NOW 1.0’ kwamen 27.000 verzoeken binnen.