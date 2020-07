Eurogroep kiest Ierse minister Donohoe als voorzitter

De Ierse minister Paschal Donohoe wordt de nieuwe voorzitter van de Eurogroep, het informele overlegorgaan van de EU-ministers van Financiën van de negentien eurolanden. De 45-jarige minister versloeg bij de anonieme stemming zijn twee rivalen, de Spaanse Nadia Calviño en de Luxemburger Pierre Gramegna. Hij volgt de Portugees Mario Centeno per 13 juli op voor een verlengbare termijn van 2,5 jaar. “Ik weet zeker dat ik de Eurogroep in goede handen achterlaat”, zei Centeno. Donohoe is de eerste Ierse Eurogroepvoorzitter.