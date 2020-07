‘Europese toeristenbranche herstelt pas in 2023’

De door het nieuwe coronavirus geplaagde Europese toeristenbranche zal pas in 2023 zaken doen als vanouds. Dat verwacht de Europese koepelorganisatie van nationale toerismebureaus ETC. Het aantal reizen met een Europese bestemming zal in 2020 waarschijnlijk halveren. De organisatie schat in dat daardoor verspreid over meerdere landen in Europa dit jaar tussen de 14 miljoen en 30 miljoen mensen hun baan verliezen.

Het valt moeilijk te zeggen hoe groot de schade precies zal zijn en hoe lang die door zal werken. Dat komt omdat het niet goed te voorspellen is hoe de uitbraak van het nieuwe coronavirus zal verlopen en met welke maatregelen landen reageren.

Nederland zal volgens de onderzoekers beter in staat zijn de komende zware jaren door te komen, vergeleken met de meeste andere Europese landen. Nederland trekt relatief veel toeristen uit eigen land en nabijgelegen landen, voor wie de drempel om een reis te boeken wat lager is. Het zal de sector volgens de onderzoekers ook helpen dat Nederlanders die normaal gesproken afreizen naar verre bestemmingen nu meer in eigen land op vakantie zullen gaan.

Als naar alle omstandigheden wordt gekeken, dan verwachten de onderzoekers dat de toerismebranche in Duitsland, Servië en Roemenië er het beste voor staan om de komende zware jaren te overleven. Nederland staat lager op de lijst, maar scoort wel bovengemiddeld. Turkije, IJsland en Kroatië zijn erg afhankelijk van toeristen uit verre landen en krijgen het dus zwaar.