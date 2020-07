ING: omzet horeca krimpt dit jaar tot 40 procent

De omzet in de horeca krimpt dit jaar met 30 tot 40 procent. Daar rekent het economisch bureau van ING op. De coronamaatregelen die voor beperkingen zorgen, veranderende voorkeuren van consumenten en een krimpende economie zorgen ervoor dat de omzet dit jaar en volgend jaar nog niet volledig kan herstellen.

Op het dieptepunt van de coronacrisis, in april, zagen bijvoorbeeld hotels het aantal gasten met 95 procent dalen en werd bij restaurants en caf├ęs 70 procent minder gepind ten opzichte van een jaar eerder, maakt ING op uit betaaldata. Inmiddels is er door versoepelingen van de maatregelen weer meer mogelijk, maar in juni lag het totale aantal transacties nog ruim een derde onder het niveau van 2019.

Een sterke krimp is volgens ING “onvermijdelijk”. Ook in de tweede helft van dit jaar blijft de horeca waarschijnlijk last houden van de coronacrisis. Hoewel sinds juni en juli meer zaken weer hun deuren hebben geopend, starten veel bedrijven nog wel “met de handrem erop” vanwege de richtlijn voor anderhalve meter. Het aanbod van horeca is door de voorschriften, sluiting van discotheken tot minimaal 1 september en uit- en afstel van evenementen ook nog beperkt.

Ook internationale reisbeperkingen zorgen voor slechte cijfers, aldus ING. Normaal gesproken komt meer dan de helft van het aantal hotelgasten uit het buitenland. De heropening van Europese binnengrenzen is een belangrijke eerste stap in het herstel, maar er gelden voor veel reizigers uit landen buiten Europa – zoals de VS – nog inreisverboden voor onbepaalde tijd.

Daar komt bij dat een deel van de Nederlandse gasten uit voorzorg wegblijft en buitenlandse toeristen nog niet veel in Nederland willen verblijven. Doordat meer Nederlanders in eigen land vakantie vieren, compenseren ze gedeeltelijk het gemis van buitenlandse gasten. Oplopende werkloosheid en economische onzekerheid zorgen ook voor bezuinigingen op zaken zoals horecabezoek.

Het omzetverlies is vele malen erger dan tijdens de vorige crisis. In 2009 kromp de omzet met bijna 9 procent. Zelfs als een tweede golf uitblijft, kan het zeker tot eind 2021 duren voordat de horeca weer op het normale niveau terugkomt, verwacht ING.