YouTube kan niet gedwongen worden privédata uploaders te delen

YouTube kan niet gedwongen worden om gedetailleerde privégegevens te overhandigen van uploaders die auteursrechten schenden. Dat volgt uit een uitspraak van het hoogste Europese gerechtshof.

Het gaat om gegevens van gebruikers die films op internet zetten waar auteursrechten op zitten. Zodra een film tegen de regels in is geüpload naar een onlineplatform, zoals YouTube, dan mag het bedrijf alleen het postadres van de dader geven. Maar onder Europees recht mogen er geen andere gegevens worden gedeeld, zoals het e-mailadres van de gebruiker, het IP-adres of het telefoonnummer.

De uitspraak werd gedaan in een Duitse rechtszaak, waarin de eigenaar van de rechten van de films Scary Movie 5 en Parker op jacht was naar gegevens van drie gebruikers die de films hadden geüpload in 2013 en 2014. De eigenaar had YouTube gevraagd om e-mails, telefoonnummers en IP-adressen van die gebruikers.