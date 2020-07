Rabobank houdt waarschijnlijk aantal filialen voorgoed dicht

De Rabobank houdt waarschijnlijk een aantal filialen, die nu al gesloten zijn vanwege de coronacrisis, voorgoed dicht. Volgens een woordvoerder is dat iets wat al “in de pijplijn” zat, maar nu mogelijk wordt versneld. Wat dit voor de werkgelegenheid betekent, is nog niet duidelijk.

Op dit moment zijn ruim 100 van de 335 vestigingen nog gesloten vanwege de uitbraak van het coronavirus. Rabobank weet nog niet of, en hoeveel, van deze filialen gesloten blijven. “Vestigingen zijn steeds minder relevant voor direct contact en we merken dat klanten steeds minder langskomen”, zegt een woordvoerder.

“We zien dat klanten steeds vaker met ons videobellen. Ook hebben we zo’n duizend mobiele adviseurs in dienst, die bij klanten over de vloer komen”, aldus de zegsman. Op die manier komt dienstverlening volgens de Rabobank juist nog dichterbij dan bij een lokaal kantoor.

Eerder werd bekend dat ING een kwart van de Nederlandse kantoren gaat sluiten. ABN AMRO laat weten dat er geen nieuwe plannen zijn om filialen te sluiten. “We hebben de afgelopen jaren gezien dat het contact veranderde, en hebben daarom ingezet op meer digitale en videogesprekken”, zegt een woordvoerder van de bank.