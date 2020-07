Topman: ING sluit een op de vier kantoren

ING gaat een kwart van de kantoren in Nederland sluiten, zo’n 42 kantoren. Daar zouden evenzoveel servicepunten voor in de plaats moeten komen. Donderdagavond is het kantoorpersoneel op de hoogte gebracht van het besluit.

Nu heeft ING nog 170 filialen. Volgens Ruud van Dusschoten, bestuursvoorzitter van ING Nederland heeft de coronacrisis “een al langer lopend plan van de bank bespoedigd”. Vorig jaar sloot ING al servicepunten van de bank in winkels als Primera en Bruna.

“Er zijn kantoren waar nu gemiddeld twee tot drie klanten per uur komen. Dat is echt heel erg laag”, aldus de topman in De Telegraaf. “Wij denken dat 90 procent van de 150 betrokken medewerkers terechtkan op een ander kantoor. Ook kunnen ze overstappen naar een andere afdeling bij ING, zoals hypotheken, klantcontrole, fraudebestrijding of cybersecurity. Voor de rest komt er een vrijwillige vertrekregeling.”

De reorganisatie heeft volgens Van Dusschoten vooral gevolgen voor klanten van ING. Die kunnen volgens hem ook in de toekomst “op een rijafstand van 10 tot 15 minuten met de auto” bij een ING-filiaal terecht.