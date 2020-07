Google investeert miljarden in India

Technologieconcern Google gaat de komende vijf tot zeven jaar 10 miljard dollar investeren in India. Dat geld wordt gebruikt om digitale technologieën in het land versneld in te voeren. Dat maakte Google-topman Sundar Pichai bekend.

Er wordt geïnvesteerd in onder meer toegang tot internet in de verschillende talen in India, nieuwe producten die specifiek zijn voor de Indiase markt en kunstmatige intelligentie op gebieden als onderwijs, zorg en landbouw. Pichai, die zelf van Indiase afkomst is, zei dat de coronacrisis heeft bewezen wat het belang van internettechnologie is, bijvoorbeeld om contact te houden met elkaar.

India heeft meer dan 500 miljoen internetgebruikers en wordt gezien als belangrijke groeimarkt door grote Amerikaanse technologiebedrijven, zoals ook Amazon en Facebook.