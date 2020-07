‘Brussel eist afstoten winkels bij overname GrandVision’

De Europese Unie eist dat brillengigant EssilorLuxottica winkels in Italië en Nederland of Frankrijk verkoopt, anders mag de overname van GrandVision niet doorgaan wegens mededingingsbezwaren. Dat meldt zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden. Met de overname van GrandVision is 7,2 miljard euro gemoeid.

De Europese Commissie en EssilorLuxottica wilden volgens Financial Times niet reageren. EU-toezichthouders moeten voor 20 augustus beslissen of de overname door mag gaan. Het onderzoek begon in februari en toen wees de commissie erop dat het Frans-Italiaanse EssilorLuxottica de grootste aanbieder van brillen ter wereld is en dat GrandVision de grootste Europese optiekketen is.

De maker van Ray-Ban en Oakley heeft zich nog niet gecommitteerd aan de afstoot van winkels. Volgens EssilorLuxottica is het te moeilijk om winkels te verkopen tijdens de coronacrisis.

In Nederland bezit GrandVision onder meer de ketens Pearle en Eye Wish. Winkels van GrandVision verkopen nu al Varilux-lenzen en brillen van merken als Ray-Ban, die eigendom van EssilorLuxottica zijn.