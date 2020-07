Europese Commissie verliest Ierse belastingzaak Apple

De Europese Commissie heeft in 2016 ten onrechte de Ierse regering gelast 13 miljard euro ‘achterstallige’ belasting van de Amerikaanse techgigant Apple te innen, plus rente. Dat oordeelt het Gerecht van de Europese Unie in een zaak die Ierland en Apple hadden aangespannen. Zij eisten nietigverklaring van het commissiebesluit en dat doet het gerecht nu.

De commissie startte in 2014 een onderzoek naar vermeende voordelige afspraken, zogenaamde rulings, van de Ierse belastingdienst met de in Ierland gevestigde bedrijven Apple Sales International en Apple Operations Europe. In 2016 concludeerde ze dat Apple daardoor gedurende vele jaren beduidend minder belasting hoefde te betalen dan andere bedrijven, wat volgens het dagelijks EU-bestuur neerkomt op illegale staatssteun.

Het gerecht is onderdeel van het Europees Hof van Justitie. De commissie kan tegen de uitspraak in beroep gaan.