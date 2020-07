Hogere winst en omzet voor optimistisch ASML

Chipmachinemaker ASML heeft in het tweede kwartaal de omzet en winst weten op te voeren, en dat te midden van de coronacrisis. Ook over de rest van het jaar is het Veldhovense bedrijf uitermate optimistisch, mede dankzij de verschuiving naar thuiswerken.

De netto-omzet bedroeg in het afgelopen kwartaal 3,3 miljard euro, ruim een derde (35 procent) meer dan in de eerste drie maanden van het jaar. ASML was daarbij ook winstgevender, onder andere door hogere marges op de hypermoderne EUV-machines die het bedrijf heeft geïnstalleerd. Met deze machines kunnen steeds kleinere chips worden gemaakt. Onder de streep resteerde 751 miljoen euro, fiks meer dan de nettowinst van 391 miljoen euro in het eerste kwartaal.

Topman Peter Wennink rekent op verdere omzetgroei in het derde kwartaal en heel het jaar, afgaande op de stijgende vraag naar geheugenchips. Door het toegenomen thuiswerken als gevolg van lockdowns, wordt er meer ge├»nvesteerd in datacenters waarvoor de halfgeleiders nodig zijn. “Als je dat bij elkaar optelt, weet je dat 2020 een jaar van groei zal zijn in termen van omzet en winstgevendheid”, zegt hij in een toelichting.

Het orderboek was wel leger dan in de eerste drie maanden van het jaar. De nettoboekingen, oftewel het aantal definitief bevestigde orders, hadden in het tweede kwartaal een waarde van 1,1 miljard euro. Dat was veel minder dan de 3,1 miljard euro aan bestellingen in het eerste kwartaal.