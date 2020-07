TomTom houdt last van crisis, maar lijkt dieptepunt voorbij

De coronacrisis blijft de resultaten van TomTom onverminderd hard raken. De Amsterdamse navigatiedienstverlener zag de omzet in het tweede kwartaal van dit jaar met 41 procent dalen en zette een verlies in de boeken van 62 miljoen euro. Volgens het bedrijf zelf is wel sprake van een verbetering na het dieptepunt in april.

Vooral de malaise in de auto-industrie laat zich voelen met fabriekssluitingen en ingestorte verkopen. Dat betekent ook dat de verkoop van ingebouwde navigatiesystemen, software en digitale kaarten onder druk staat. Automotive zag de operationele omzet met 47 procent dalen tot 48 miljoen euro.

Bij de consumententak ging het ook erg slecht met de verkopen. De omzet uit de verkoop van losse apparaten, die al tijden daalt, viel 68 procent lager uit op 29,9 miljoen euro. Enterprise, het onderdeel dat bedrijven, overheden en ontwikkelaars bijstaat met het gebruik van locatiegegevens om zodoende te kunnen werken aan technologie met locatiebewustzijn, genereerde 5 procent meer omzet.

De totale omzet daalde tot 123,7 miljoen euro. Verder kwam het bedrijfsresultaat uit op 7,3 miljoen euro positief. Dat was een jaar eerder 31 miljoen euro.

Topman Harold Goddijn stelt dat Covid-19 voor een uitdaging voor de wereldeconomie zorgt. De eigen operationele inkomsten tonen volgens hem herstel na het dieptepunt in april. Hij beloofde dat TomTom “in deze turbulente tijden” het investeringsniveau in onderzoek en ontwikkeling op peil zal houden.

TomTom waagde zich nog niet aan voorspellingen voor dit jaar. Dit vanwege de grote financiƫle onzekerheden. Volgens het bedrijf zal in de tweede jaarhelft een positieve kasstroom worden gerealiseerd.