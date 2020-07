ACM deelt kartelboete van ruim 80 miljoen euro uit

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft aan enkele concurrerende bedrijven een boete van bij elkaar ruim 80 miljoen euro opgelegd voor het overtreden van het kartelverbod. Om welke ondernemingen het gaat, mag de toezichthouder alleen nog niet zeggen. Hierover loopt nog een juridische procedure.

Het gaat om een van de hoogste boetes uit de geschiedenis van de mededingingswaakhond. De ACM stelt dat de bedrijven de regels overtraden door het via derden onderling delen van informatie over toekomstige verkoopprijzen. Dat is verboden. Een ander bedrijf kreeg in verband met deze zaak een boete van ruim 1 miljoen euro voor het aanbieden van overeenkomsten met een te hoge opzegvergoeding. Ook de naam van die onderneming blijft voorlopig geheim.

De betreffende bedrijven hebben de rechter gevraagd om schorsing van de openbaarmaking van de boetebesluiten, omdat ze hun straffen proberen aan te vechten. Deze procedures lopen nog. Details over deze zaken kunnen daarom nog niet bekend worden gemaakt. “Meer kan ik er niet over zeggen”, stelt een woordvoerder van de ACM, in reactie op vragen van het ANP naar aanleiding van het handhaving- en voortgangsverslag van de toezichthouder over het afgelopen halfjaar. “De informatie die we nu naar buiten brengen, is op geen enkele manier te herleiden tot de bedrijven in kwestie.”