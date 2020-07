Brussel onderzoekt concurrentievervalsing met verbonden apparaten

De Europese Commissie onderzoekt mogelijke concurrentievervalsing met het Internet of Things, oftewel het geheel aan apparaten die online zijn verbonden. Dat maakte commissaris Margrethe Vestager (Mededinging) bekend. Grote spelers in die sector azen vooral op veel data om succesvol te zijn, maar kunnen met al die gegevens in handen volgens haar ook gemakkelijk concurrenten buitenspel zetten.

“Hoewel de sector nog in een relatief vroege ontwikkelingsfase zit, zijn er aanwijzingen dat bepaalde werkwijzes van bedrijven de concurrentie structureel verstoren”, aldus de Europese Commissie. Zo zouden producten van verschillende aanbieders niet goed met elkaar gecombineerd kunnen worden, waardoor fabrikanten hun eigen systemen voortrekken. Ook zou de toegang tot bepaalde data worden beperkt.

Het Internet of Things, kortweg IoT, is een relatief nieuwe sector. Onder andere huishoudelijke apparaten als koelkasten die via spraakassistenten of de mobiel zijn aan te sturen vallen eronder. Om die reden lijkt Brussel zich met het onderzoek vooral te richten op grote Amerikaanse techbedrijven als Google, Apple en Amazon, die al veel van dit soort producten aanbieden.

Het onderzoek draait onder meer om fitnesstrackers en slimme polshorloges, smart-tv’s en slimme speakers. Daarnaast duikt de Europese Commissie in streamingdiensten voor muziek en video die via slimme apparatuur wordt aangeboden.