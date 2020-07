Schiphol vervoerde in juni 93 procent minder passagiers

De passagiersstroom op Schiphol was in juni bijna opgedroogd. Vorige maand reisden 471.852 reizigers van en naar de luchthaven. Dat is een daling van 93 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Toen was juni goed voor 6,5 miljoen passagiers.

In mei was er nog sprake van een daling op jaarbasis van 97 procent. Het aantal vliegbewegingen in die maand kwam uit op 5878. Afgelopen maand lag het aantal vliegbewegingen op 8118. Dat is 81 procent minder dan in dezelfde maand vorig jaar.

Het aantal vrachtvluchten steeg wel, met 1368 tot een totaal van 2473. Vooral van en naar Noord-Amerika werden meer vrachtvluchten uitgevoerd.

Schiphol verwacht dat het totaal aantal vluchten in juli weer verder toeneemt. De luchthaven denkt eind van de maand tussen de 55.000 en 70.000 passagiers en ongeveer 600 vluchten per dag te verwelkomen.