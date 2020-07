Supermarkten roepen boeren op geen distributiecentra te blokkeren

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de brancheorganisatie voor supermarkten, roept de boeren op geen distributiecentra te blokkeren op de landelijke actiedag van 22 juli. Bij eerdere protesten werden distributiecentra van verschillende supermarkten geblokkeerd en die acties leidden in sommige gevallen tot lege schappen.

Het CBL geeft aan dat het goede gesprekken voert met de boeren, waaronder afgelopen woensdag met Farmers Defence Force (FDF). De brancheorganisatie, die onder meer namens Albert Heijn en Jumbo spreekt, geeft daarom aan een beroep te doen op hun redelijkheid op de actiedag.

De supermarkten hebben begrip voor “de moeilijke situatie waarin veel boeren zich bevinden door de toenemende en steeds hogere eisen vanuit de politiek en de samenleving.” Daarom is het CBL in gesprek over onder meer een ‘Farmer Friendly’-keurmerk, wat FDF eerder dit jaar heeft voorgesteld.

Een ander belangrijk agendapunt bij de gesprekken met de boeren is volgens het CBL de oprichting van een “Voedselcollectief”. Daarin zouden alle ketenpartners samen in overleg moeten over de toekomst van de hele voedselketen en de positie van boeren en tuinders.