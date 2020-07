IMF is iets minder somber over Amerikaanse economie

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft zijn economische ramingen voor de Verenigde Staten opwaarts bijgesteld. Vanwege de coronacrisis is de organisatie nog altijd erg somber in zijn prognose voor de grootste economie van de wereld, maar het plaatje ziet er na diepgravend onderzoek iets minder donker uit dan de grote juniraming.

De Amerikaanse economie krimpt dit jaar waarschijnlijk met 6,6 procent, zeggen de rekenmeesters nu. In 2021 trekt de economie vervolgens weer met 3,9 procent aan. Vorige maand rekende het IMF nog op een economische krimp van 8 procent dit jaar, gevolgd door een herstel met 4,5 procent volgend jaar.

De bijstelling volgt na een uitgebreider onderzoek naar de staat van de Amerikaanse economie. Het IMF doet in elk land om de zoveel tijd zo’n studie en de VS waren nu toevallig aan de beurt. De onderzoekers van het IMF wijzen erop dat de nieuwe voorspellingen nog wel erg onzeker zijn. Een nieuwe grootschalige lockdown kan zomaar roet in het eten gooien en de laatste dagen loopt het aantal nieuwe coronabesmettingen in het land juist hard op.

In het onderzoeksrapport staat onder meer dat de Amerikaanse economie momenteel ongekend sterk wordt geholpen door steunmaatregelen. Toch verwacht het IMF dat de economie in het tweede kwartaal op jaarbasis met 37 procent is gekrompen. Eerdere maandcijfers over bijvoorbeeld de consumptie zouden daarop wijzen. Door de corona-uitbraak moesten veel winkels tijdelijk sluiten. Ook kwam de industriƫle productie voor een deel stil te liggen. Diverse grote bedrijven in de VS hebben al forse ontslagrondes aangekondigd. Waarschijnlijk volgen er komende periode ook nog veel faillissementen, maar hoe veel precies durft het IMF niet te zeggen.

De economen vrezen dat met name de armste huishoudens de dupe worden van de crisis. Dat is een gevolg van de sociale ongelijkheid die al langer bestaat in de VS. De pandemie heeft volgens het IMF ook een aantal structurele tekortkomingen van het Amerikaanse gezondheidsstelsel onderstreept. Nu is de toegang tot zorg nog erg afhankelijk van de vraag of iemand een baan en voldoende inkomen heeft, zegt het fonds. Juist veel armere mensen zouden daardoor buiten de boot vallen.