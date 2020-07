Rutte brengt verjaarscadeautje voor Merkel mee naar EU-top

Premier Mark Rutte heeft speciaal voor Angela Merkel een cadeautje meegenomen naar de EU-top in Brussel. De Duitse bondskanselier is jarig en wordt 66. Rutte wilde voorafgaand aan overleg met zijn collega’s de verrassing niet bederven en zei niet wat hij voor haar in petto heeft. Ook voor de Portugese premier António Costa heeft Rutte een presentje meegenomen. Costa wordt 59 jaar.

Een cadeautje uit Nederland “maar geen stroopwafels, dat doe ik ze niet aan”, zei Rutte desgevraagd. “Die vind ik zelf heel lekker hoor”, haastte hij zich. “In Amerika zijn ze een groot succes.”

De EU-leiders zijn voor het eerst sinds februari fysiek bijeen voor naar verwachting moeizaam overleg over de meerjarenbegroting en een herstelfonds voor de door de coronacrisis zwaarst getroffen lidstaten.