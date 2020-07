Rutte: kans op slagen EU-top minder dan 50 procent

Premier Mark Rutte is nog even somber gestemd over de top van Europese regeringsleiders over de EU-begroting en een coronaherstelfonds. De kans op een akkoord is “minder dan 50 procent”, schat hij. Rutte heeft ditmaal maar geen boek meegenomen om de tijd te doden, zoals bij de vorige top.

Nederland geldt in Brussel als het grootste obstakel voor een deal. Den Haag vindt dat er zowel voor de meerjarenbegroting als voor het herstelfonds te veel geld wordt uitgetrokken. Bovendien moeten zwaar door de corona-pandemie getroffen landen het met leningen doen, als het aan Nederland ligt. Willen ze toch subsidies, dan moeten ze kunnen worden afgerekend op het doorvoeren van hervormingen.

Maar ook het verzet van onder andere Hongarije tegen financiĆ«le sancties op het uitkleden van de rechtstaat is “een heel groot probleem”, zegt Rutte. “Daar zie ik ook een enorme hobbel aankomen.”