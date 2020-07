Wall Street met minieme winsten uit de startblokken

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met met minieme winsten aan de nieuwe handelsdag begonnen. Een nieuw record in het dagelijkse aantal nieuwe coronabesmettingen in de Verenigde Staten jaagt beleggers vooralsnog geen grote schrik aan. In plaats daarvan lijken ze voor te sorteren op verdere stimuleringsmaatregelen van de overheid. Verder was de aandacht gericht op Netflix en andere bedrijven die met kwartaalresultaten kwamen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,1 procent hoger op 26.754 punten. De brede S&P 500 steeg 0,2 procent tot 3222 punten en technologiebeurs Nasdaq klom 0,3 procent tot 10.497 punten.

Netflix gaf een kijkje in de boeken en maakte in de eerste handelsminuten een duikeling van 6,5 procent. Beleggers schrokken van de magere vooruitzichten voor de aanwas van nieuwe abonnees in het derde kwartaal. In het tweede kwartaal haalde het bedrijf nog wel 10 miljoen betalende klanten binnen en stegen de winst en omzet fors.

Investeerder BlackRock weet ook de aandacht op zich gericht. ’s Werelds grootste vermogensbeheerder zag zijn winst in het het voorbije kwartaal met bijna een kwart stijgen dankzij de instroom van extra kapitaal van klanten. Het aandeel won 2,4 procent.

Cruisebedrijven Carnival Cruise Lines, Norwegian Cruise Line en Royal Caribbean Cruises gaven tot 3,3 procent prijs. De Amerikaanse gezondheidsdienst CDC heeft bepaald dat tot en met 30 september geen cruiseschepen vanuit de VS mogen vertrekken.

Verffabrikant PPG meldde veel last te hebben gehad van de coronacrisis, die onder andere de wereldwijde industrie parten speelt. Ondanks een forse daling van de winst en omzet won het aandeel op Wall Street 1,3 procent aan beurswaarde.