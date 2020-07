Nederlanders winkelen ook na ‘intelligente lockdown’ meer online

Nederlanders gingen tijdens de ‘intelligente lockdown’ meer online winkelen en lijken die gewoonte vast te houden. Het aantal betalingen via iDEAL stijgt sowieso al jaren, maar kreeg tijdens de gedeeltelijke lockdown een extra impuls. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van gegevens van de Betaalvereniging Nederland.

Normaal gesproken neemt het aantal betalingen met iDEAL in een jaar met 20 procent toe. Begin april was de toename opgelopen tot 40 procent. Die toename vlakte iets af toen de maatregelen werden afgebouwd. Maar nog steeds betalen Nederlanders zo’n 30 procent meer met iDEAL dan een jaar eerder. “Het lijkt erop dat we zijn gaan wennen aan het online winkelen”, licht een woordvoerder van het CBS toe.

Toen mensen zoveel mogelijk thuis moesten blijven, trokken zij minder vaak hun pinpas om te betalen in de winkel en om geld op te nemen. Dat gingen ze half mei weer meer doen. Toen mochten mensen met een contactberoep zoals kappers en fysiotherapeuten weer aan het werk. Ook openden veel kledingwinkels weer de deuren. Nederlanders pinden eind juni weer net zo vaak als vanouds.