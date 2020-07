EU-president Michel: gelddeal bepalend moment voor Europa

Het akkoord dat de 27 EU-leiders dinsdagochtend vroeg bereikten over de meerjarenbegroting en het coronaherstelfonds is “een bepalend moment” voor Europa, vindt EU-president Charles Michel. “Het is voor het eerst in de Europese geschiedenis dat onze begroting duidelijk wordt gekoppeld aan onze klimaatdoelen. Het is de eerste keer dat respect voor de rechtstaat een doorslaggevend criterium is voor steun uit de begroting. En de eerste keer dat we onze economieën gezamenlijk versterken tegen de crisis.”

Volgens de Belgische oud-premier, die de uitputtende onderhandelingen vier dagen en nachten leidde en schijnbaar onvermoeibaar individuele leiders of groepjes bij elkaar riep om compromissen te smeden, gaan de afspraken over de bestedingen in de EU de komende zeven jaar over “veel meer dan geld”. “Dit is voor werkenden en families, hun banen, hun gezondheid en hun welzijn.” Het akkoord geeft een concreet signaal af dat de 27 lidstaten kunnen samenwerken “met een gemeenschappelijk geloof in hun toekomst”, zei hij.