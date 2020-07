Merkel blij, maar ziet ‘zwaar debat’ met EU-parlement opdoemen

De Duitse bondskanselier Angela Merkel is blij met het akkoord over de EU-begroting en het coronaherstelfonds, maar de klus is nog niet geklaard. Ze verwacht “heel moeilijke discussies” met het Europees Parlement, dat zich nog over het zwaarbevochten compromis moet buigen.

De leiders van de 27 EU-lidstaten hebben op zoek naar een overeenkomst waarmee iedereen zou kunnen leven, allerhande plannen waar het EU-parlement aan hechtte geschrapt, gekort of onherkenbaar vertimmerd. Het was al “niet gemakkelijk” en kostte vier afmattende dagen van onderhandelingen om de 27 leiders op een lijn te krijgen, brengt Merkel in herinnering. Als het Europees Parlement veranderingen in het akkoord zou willen zien, komt alles mogelijk weer op losse schroeven.

Het Europees Parlement moet de begroting goedkeuren en zou daardoor veranderingen kunnen afdwingen. De voorzitter van het parlement waarschuwde daar vrijdag bij aanvang van de EU-top nog eens voor.