Amerikanen kopen 100 miljoen doses van potentieel coronavaccin

De Amerikaanse regering heeft 100 miljoen doses van het potentiële coronavaccin van BioNTech en Pfizer gekocht. Daarvoor betalen de Amerikanen bijna twee miljard dollar. Daarnaast heeft de regering van Trump een optie op nog eens een 500 miljoen doses.

De Verenigde Staten kochten eerder al 400 miljoen doses van het potentiële coronavaccins dat de Universiteit van Oxford ontwikkelt samen met farmaceutisch bedrijf AstraZeneca.

Pfizer en BioNTech beginnen naar verwachting eind deze maand een nieuw onderzoek naar hun coronavaccin. Dat moet onder meer uitwijzen of het middel veilig en effectief is. Het goedkeuringsproces kan als alles goed gaat in oktober beginnen.

De twee farmaceutische bedrijven verwachten dat ze tegen het einde van het jaar 100 miljoen doses van het potentiële vaccins kunnen hebben geproduceerd. Tegen het eind van 2021 zou dat aantal 1,3 miljard doses kunnen zijn.

Op dit moment bestaat er nog geen vaccin tegen het nieuwe coronavirus. Sinds het begin van de uitbraak onderzoeken meerdere farmaceuten en biotechnologen mogelijke vaccins tegen het longvirus.