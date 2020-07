Lagarde: verdeling steunfonds EU ‘had beter gekund’

President Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) heeft kritiek geuit op de verhouding tussen giften en leningen in het 750 miljard euro grote coronasteunfonds van de Europese Unie. Zonder zich daar expliciet over uit te laten, suggereerde de Française tijdens een door de Amerikaanse krant Washington Post georganiseerd evenement dat een groter aandeel giften beter was geweest.

Desondanks noemde Lagarde het steunfonds “een goede balans”. “Het had beter kunnen zijn, maar het is een heel ambitieus project.” Volgens de centralebankpresident is het bereikte akkoord dan ook “duidelijk een demonstratie van solidariteit, van een transfer van geld naar diegenen die het het hardst nodig hebben”.

Lagarde is niet de enige die kritiek heeft geuit. Hoewel het oorspronkelijke plan uitging van 500 miljard euro aan subsidies en 250 miljard euro aan leningen, werd dat na verzet van Nederland en een aantal andere “zuinige” landen 390 miljard euro aan giften en 360 miljard euro aan leningen. Toch kan het uiteindelijk compromis ook op veel lof rekenen van beleidsmakers en investeerders.

Over de economische krimp in de eurozone is Lagarde niet veel positiever geworden. Volgens haar zijn de vooruitzichten voor herstel nog “onevenwichtig” en “onzeker”. Ze denkt dan ook dat de voorspelling van de ECB dat de economie van de eurozone dit jaar 9 procent kleiner wordt aardig in de richting van de daadwerkelijke krimp zit.