Qatar Airways begint arbitrageproces om blokkade door buurlanden

Qatar Airways begint internationale arbitrageprocedures tegen Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein en Egypte omdat de luchtvaartmaatschappij sinds 2017 niet meer door hun luchtruim mag vliegen. De concurrent van onder meer Air France-KLM zint op een schadevergoeding van ten minste 5 miljard dollar.

De Arabische landen verbraken destijds de banden met Qatar, onder meer vanwege vermeende steun aan internationaal terrorisme en te nauwe banden met het sjiitische Iran. Ze eisten ook dat de regering in Doha nieuwszender Al-Jazeera zou sluiten. Maar Qatar houdt vol dat de boycot is gebaseerd op leugens en onzin.

Door de blokkade voelt Qatar Airways zich zwaar gedupeerd. De maatschappij wijst erop dat eerder decennialang is geïnvesteerd in goede vliegverbindingen met de buurlanden. Zo maakten bijvoorbeeld ook veel mensen uit Dubai, gelegen in de Verenigde Arabische Emiraten, in het verleden gebruik van Qatar Airways. Bovendien moet de maatschappij voor veel andere bestemmingen nu omvliegen. Vooral het gesloten luchtruim van het westelijk gelegen en veel grotere Saudi-Arabië is een flink obstakel geworden.

Volgens topman Akbar Al Baker van Qatar Airways is meer dan dan drie jaar geprobeerd om door middel van dialoog tot een oplossing te komen, maar dit leverde geen resultaten op. Vandaar dat de maatschappij nu juridische stappen zet. “Het besluit van de blokkerende staten om te voorkomen dat Qatar Airways in hun land opereert en over hun luchtruim vliegt, is een duidelijke schending van civiele luchtvaartconventies en verschillende bindende overeenkomsten die de landen hebben ondertekend”, aldus Al Baker.