Veel horecazaken moeten hun deuren sluiten door de te strenge regels die de overheid de branche heeft opgelegd. Dat zegt de advocaat die namens Koninklijke Horeca Nederland (KHN) het woord voert in het kort geding tegen de Nederlandse overheid. De horeca wil de overheid dwingen om de coronamaatregelen in de branche te versoepelen en de sector perspectief te bieden.

“De horecabranche valt gewoon om”, zegt de advocaat van KHN. Café Casablanca in Amsterdam was bijvoorbeeld voor de coronacrisis een gezond bedrijf. Nu zit het in grote financiële problemen, ondanks dat het café van alle huidige steunmaatregelen van de overheid gebruik maakt. Als het maximum aantal personen aan een tafel zou worden verhoogd zou dat voor Casablanca een extra omzet van 15.000 euro per maand betekenen.

Dit voorbeeld geldt volgens KHN voor veel horecazaken in Nederland. De branche vindt het onrechtvaardig dat de regels in de horeca strenger zijn dan die op andere plekken. Zo mogen er maximaal twee personen uit verschillende huishoudens aan een tafel zitten. De advocaat van KHN wijst er ook op dat in andere omringende landen veel meer mensen aan een tafel mogen zitten in de horeca.

In het kort geding eist KHN dat in horecagelegenheden de afstandsnorm van 1,5 meter zowel binnen als buiten niet geldt voor groepen tot en met negen personen, ook uit verschillende huishoudens. Ook zou deze norm niet moeten gelden voor zitplaatsen op terrassen, eventueel na een gezondheidscheck vooraf. Daarnaast eist de ondernemersvereniging dat de overheid met “objectieve criteria” komt op basis waarvan versoepelingen voor de horeca in de toekomst kunnen plaatsvinden.

Het kort geding tegen de Nederlandse overheid volgt een paar dagen nadat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een “zorgwekkende toename” van het aantal coronabesmettingen had geconstateerd. Dinsdag liet het RIVM weten dat er de afgelopen week meer dan honderd nieuwe gevallen per dag werden ontdekt.

Volgens de advocaat van KHN is het virus in Nederland onder controle en is er van een acute stijging van het aantal besmettingen met het coronavirus geen sprake. “We willen het niet bagatelliseren maar het aantal besmettingen zit nog ruim onder de signaalwaarden. De stijging is ook voorzien bij het ingaan van de versoepelingen”, zegt hij.

Momenteel is het grootste besmettingscluster van Nederland het Zuid-Hollandse Hillegom. Alle besmettingen worden daar in verband gebracht met een bezoek aan een café in het dorp.