CPB: wereldhandel daalde ook in mei nog

De wereldhandel is in mei met nog eens 1,1 procent afgenomen ten opzichte van een maand eerder. Dat meldt het Centraal Planbureau (CPB) dat een maand eerder nog een “historische daling” van een bijgestelde 12,2 procent optekende. Dit jaar is de handel daarmee met 17 procent afgenomen.

In de eurozone toont de handel wel herstel, meldt het CPB. De invoer ging met 6,5 procent omhoog en de export steeg met 10,2 procent. In andere grote economie├źn zoals de VS en Japan nog sprake van een daling van de in- en uitvoer. in China was er sprake van een kleine plus van 0,9 procent in de export.

De productie van de industrie steeg in mei met 0,8 procent ten opzichte van een maand eerder. Ook hier was het herstel in de eurozone met een plus van 13 procent ook het hoogst.