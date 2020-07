Miljardenschikking Goldman Sachs met Maleisië om fraudezaak

Goldman Sachs heeft met Maleisië een schikkingsdeal gesloten van 3,9 miljard dollar. In ruil voor dat bedrag laat het Aziatische land alle aanklachten tegen de Amerikaanse bank in een grootschalige fraudezaak vallen. Dat bevestigde de bank vrijdag na berichtgeving van Bloomberg.

Het financiële concern sloot eerder grote deals voor het Maleisische staatsfonds 1MDB, dat de spil is in een groot schandaal in Maleisië. De voormalige premier van het land, Najib Razak, zou via het fonds grote sommen geld hebben laten wegsluizen. De Maleisische regering richtte 1MDB in 2009 op als investeringsfonds voor economische ontwikkeling. Het ministerie van Justitie in de Verenigde Staten schat dat er miljarden dollars uit het fonds zijn verdwenen.

Eerder deze maand werd bekend dat de bank dichtbij een overeenkomst met de Amerikaanse autoriteiten is over een mogelijke schuldbekentenis in het schandaal. Het is nog onduidelijk hoe de deal met Maleisië die overeenkomst zal beïnvloeden.

Mahathir Mohamed werd na het schandaal de nieuwe premier van het land en eiste van Goldman Sachs 7,5 miljard dollar compensatie.