Sterke maand juni redt eerste halfjaar voor maker Batavus

Fietsenfabrikant Accell, bekend van merken als Batavus en Sparta, heeft de fietsenverkoop in juni fors zien toenemen. Daarmee wist de beursgenoteerde onderneming stevige verkoopdalingen in voorgaande maanden te compenseren. Het bedrijf denkt dat de coronapandemie bij veel mensen de interesse voor fietsen extra heeft aangewakkerd, omdat het een gezond en groen vervoersmiddel is.

De halfjaaropbrengsten kwamen uiteindelijk 4 procent hoger uit op circa 677 miljoen euro. In juni, toen alle fietsenwinkels weer open waren, schoot de omzet met meer dan 53 procent omhoog. De sterke vraag naar fietsen, onderdelen en accessoires van voor de coronacrisis zet door, constateert topman Ton Anbeek. Het bedrijf merkt ook dat de populariteit van elektrische bakfietsen verder toeneemt, mede dankzij de introductie van de nieuwe generatie Carqon e-cargo bikes.

De virusuitbraak en alles wat daarbij komt kijken heeft bij Accell wel tot druk op de marges geleid. De onderneming kampte met verstoringen in de toeleveringsketen en dat leidde tot hogere kosten Het bedrijfsresultaat (ebit) zakte met 19 procent. Onder de streep bleef een kleine 29 miljoen euro over, tegen bijna 30 miljoen euro in de eerste helft van vorig jaar.

Waarschijnlijk komt het bedrijfsresultaat in heel 2020 eveneens onder het niveau van vorig jaar uit. Volgens Accell zorgt Covid-19 op korte termijn bovendien voor veel onzekerheid. Het bedrijf werkt aan het verbeteren van de beschikbaarheid van zijn producten. Daarmee hoopt Accell meteen een goede basis te leggen voor het volgende fietsseizoen. Dat het imago van de fiets door de virusuitbraak sterker is geworden, is iets waar de onderneming op de langere termijn nog van hoopt te profiteren.