Blokker-eigenaar gaat HEMA niet overnemen

Blokker-eigenaar Mirage Retail Group gaat winkelketen HEMA niet overnemen. Dat bevestigt Mirage na eerdere berichtgeving door het AD. Het bedrijf wil niet zeggen waarom het geen kandidaat meer is om HEMA over te nemen.

Half juni werd bekend dat Mirage Retail Group zich had gemeld als overnamekandidaat en een bod had gedaan bij de schuldeisers. HEMA is in handen van schuldeisers gekomen in ruil voor het verlagen van de schuld. Daardoor verloor miljardair Marcel Boekhoorn de zeggenschap bij de winkelketen.

Officieel is niet bekend welke bedrijven er nog in de race zijn om HEMA over te nemen. Volgens AD zijn Ahold Delhaize en investeerders Parcom en Flacks Group nog kandidaat. Ook de combinatie van burgerinitiatieven WeLoveHema en HouDeHema bracht vorige week een bod uit op HEMA.