Hasbro verkoopt meer bordspelletjes en klei tijdens coronacrisis

Speelgoedmaker Hasbro heeft het afgelopen kwartaal meer Play-Doh-klei en spelletjes zoals Twister en Vier op ’n Rij verkocht. Het Amerikaanse bedrijf profiteerde ervan dat er door de uitbraak van het coronavirus meer mensen vaker thuis waren met hun kinderen.

De coronacrisis zorgde ook voor verstoringen in het productieproces van speelgoed bij het Amerikaanse bedrijf. Ook moesten veel winkels noodgedwongen hun deuren dichthouden. Inmiddels zijn bijna alle fabrieken weer open en volgens Hasbro kunnen die de gemiste productie inlopen en voldoen aan de vraag voor de rest van het jaar.

Hasbro, dat tevens de maker is van bordspel Monopoly, zag de omzet van zijn gamingdivisie in het tweede kwartaal met 11 procent stijgen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De grootste omzetstijgingen waren te zien bij spellen zoals Twister, Vier op ’n Rij, Muizenval en Zeeslag. Ondanks de plussen op dit vlak viel de omzet van Hasbro op jaarbasis lager uit. De totale opbrengsten daalden met bijna 13 procent tot dik 860 miljoen dollar.

Onder de streep schreef Hasbro een verlies van bijna 34 miljoen dollar in het tweede kwartaal, mede door kosten van de overname van Entertainment One (eOne) dat onder meer een eigen muzieklabel heeft en tekenfilmseries en programma’s voor kinderen maakt. In dezelfde periode vorig jaar werd nog ruim 13 miljoen dollar winst gemaakt. EOne is ook betrokken bij televisieseries als The Walking Dead en Designated Survivor. De opnames van de meeste series liggen door de coronacrisis stil.