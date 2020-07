Beurzen hopen op meer overheidssteun VS

De Europese aandelenbeurzen gingen woensdag overwegend licht vooruit. De hoop op nieuwe steunmaatregelen van de Amerikaanse overheid bood enige steun aan de beurshandel. Op het Damrak vielen de kwartaalberichten van advies- en ingenieursbureau Arcadis en chiptoeleverancier Besi in de smaak bij beleggers.

De AEX-index op Beursplein 5 boekte rond het middaguur een winst van 0,4 procent op 566,81 punten. De MidKap steeg ook 0,4 procent, tot 773,48 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen klommen tot 0,3 procent. Parijs daalde 0,1 procent.

Arcadis (plus 15,3 procent) prijkte bovenaan de MidKap. Het advies- en ingenieursbureau profiteerde in het tweede kwartaal van kostenbesparingen. Het bedrijf boekte iets minder omzet maar het bedrijfsresultaat groeide juist. Besi klom 2,7 procent. De toeleverancier aan de chipsector zag afgelopen kwartaal de vraag uit China duidelijk aantrekken en presteerde beter dan marktkenners hadden verwacht. Sectorgenoot ASMI, die na de slotbel met cijfers komt, won 0,7 procent in de AEX.

ING verloor 0,8 procent bij de Amsterdamse hoofdfondsen. De bank schrijft zo’n 300 miljoen euro af omdat bepaalde bezittingen op de balans volgens het financiële concern door de coronacrisis een stuk minder waard zijn geworden. Ook riep de Europese Centrale Bank (ECB) de Europese banken op om de dividenden voor de rest van het jaar te bevriezen. Concurrent ABN AMRO zakte 1,4 procent en sloot de rij in de AEX.

In Parijs dikte autofabrikant PSA 3,8 procent aan. Het moederbedrijf van Peugeot, Citroën en Opel boekte fors minder winst in de eerste jaarhelft als gevolg van de coronacrisis. Topman Carlos Tavares rekent echter op een solide opleving in de tweede jaarhelft. Concurrent Renault daalde 1,4 procent. De Japanse samenwerkingspartners van de Franse autobouwer, Nissan en Mitsubishi, voorzien flinke jaarverliezen door de coronapandemie.

LVMH leverde 4,6 procent in. De winst van de Franse producent van luxegoederen daalde in de eerste jaarhelft sterk door de virusuitbraak. In Frankfurt won Delivery Hero dik 3 procent. De Duitse maaltijdbezorger profiteerde van de lockdownmaatregelen en verhoogde zijn verwachtingen. Concurrent Just Eat Takeaway was koploper in de AEX met een plus van 2,7 procent.

De euro noteerde op 1,1723 dollar tegen 1,1763 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent minder op 41,36 dollar. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper op 43,36 dollar per vat.