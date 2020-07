Grootste techbeurs is volgend jaar alleen online

De grootste techbeurs in de wereld, de Consumer Electronics Show (CES), wordt komend jaar alleen online gehouden. Normaal gesproken trekt het congres duizenden bedrijven, die zichzelf laten zien aan honderdduizenden bezoekers op meerdere locaties in Las Vegas. Maar het coronavirus verhindert dat. “Het is gewoon niet mogelijk om tienduizenden mensen veilig bij elkaar te brengen in Las Vegas om in levenden lijve zaken te doen”, lieten de organisatoren dinsdag weten.

De virtuele editie van CES is van 6 tot 9 januari 2021. In de afgelopen maanden hadden de organisatoren nog gezegd dat het congres volgend jaar gewoon door zou gaan, maar daar zijn ze nu op teruggekomen. In 2022 moet er weer een fysiek congres in Las Vegas zijn.

CES wordt van oudsher begin januari gehouden. De vorige editie was net voor de internationale uitbraak van het coronavirus. Dat congres stond onder meer in het teken van de stad van de toekomst, met 5G-internet, vliegende auto’s en kunstmatige intelligentie. Nederland heeft ook al jaren een eigen hoekje op het congresterrein, het Netherlands Tech Square. Elk jaar kunnen ongeveer vijftig beginnende bedrijven zich daar laten zien.

CES begon in 1967. Bekende technologie├źn die er ooit werden onthuld, zijn de videorecorder, de cd-speler, HD-televisie, de Xbox en de Blu-Ray-dvd.