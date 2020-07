Weer uitstel van betaling voor vuurwapenmaker Remington

De bekende Amerikaanse vuurwapenmaker Remington heeft voor de tweede keer in een paar jaar tijd uitstel van betaling aangevraagd, onder druk van een zware schuldenlast en ondanks de stijgende vraag naar wapens in de Verenigde Staten.

Het tweehonderd jaar oude Remington behoort tot de bekendste vuurwapenfabrikanten. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal werden de afgelopen tijd gesprekken gevoerd met de Navajo Nation over een redding van de onderneming, maar liepen die discussies spaak.

Remington ging in 2018 al een keer failliet. Destijds stonden fabrikanten van vuurwapens onder toenemende druk van de publieke opinie. Vooral de dodelijke schietpartij op een school in Florida veroorzaakte een roep voor strengere regels bij de verkoop van wapens. Veel grote winkelbedrijven legden de verkoop van wapens inmiddels al aan banden. De huidige onrust in het land vanwege de coronacrisis en de antiracismeprotesten zorgen momenteel juist voor recordverkopen bij de fabrikanten