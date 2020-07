Federal Reserve blijft Amerikaanse economie ondersteunen

De Federal Reserve belooft opnieuw alle mogelijke middelen te gebruiken om de Amerikaanse economie te ondersteunen om de coronacrisis door te komen. Vooralsnog vindt de koepel van centrale banken in de Verenigde Staten het evenwel niet nodig om zijn belangrijkste rentetarief te wijzigen. Wel heeft de Fed bepaalde steun via repo-transacties alvast verlengd tot 31 maart volgend jaar.

Op de financiƫle markten was al voorzien dat het rentetarief, dat al enige tijd dicht bij nul staat, ongemoeid zou worden gelaten. De centralebankiers lijken af te wachten met wat voor steunmaatregelen de politiek op de proppen komt, nu de coronapandemie voortwoekert in delen van de VS. In het Amerikaanse Congres wordt al enige tijd gepraat over een nieuw steunplan voor de economie, maar de Republikeinen en Democraten zijn er nog niet uit.

De Fed pompt al geruime tijd zeer veel geld in de economie, onder meer door het opkopen van Amerikaanse staatsleningen en bedrijfsobligaties. Ook kunnen onder meer banken en overheden gebruikmaken van goedkope kredieten bij de Fed. Die enorme hoeveelheid monetaire financiering wordt er deels voor verantwoordelijk gehouden dat de aandelenbeurzen tijdens de coronacrisis door zijn gestegen.