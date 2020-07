Shell en Eneco gaan derde subsidieloze windpark op zee bouwen

Energiebedrijf Eneco en oliebedrijf Shell gaan samen een windturbinepark in de Noordzee aanleggen. Dat maakte het ministerie voor Economische Zaken woensdag bekend. Volgens het ministerie wordt dit het derde subsidieloze windpark op de Nederlandse Noordzee.

CrossWind, zoals de samenwerking tussen de bedrijven heet, plaatst 69 windturbines op ruim 18 kilometer voor de Noord-Hollandse kust. De turbines worden op een kilometer afstand van elkaar gebouwd.

De komst van dit park levert 0,75 gigawatt (GW). Dat brengt het aandeel van windenergie in het Nederlandse energiegebruik op 16 procent in 2023, schrijft het ministerie. In 2030 moet dit 40 procent zijn. Daarvoor is in totaal 11 GW nodig.