Coronacrisis goed voor verkopen Amazon

Webwinkelreus Amazon heeft in het tweede kwartaal flink geprofiteerd van de vele onlineshoppers tijdens de talloze coronalockdowns in de wereld. Er was sprake van een soort online stormloop omdat consumenten massaal probeerden om fysieke winkels te mijden. Dat leverde het Amerikaanse concern tientallen miljarden dollars extra omzet op.

De kwartaalomzet steeg met 40 procent vergeleken met een jaar eerder tot bijna 89 miljard dollar. Amazon verdubbelde daarnaast zijn nettowinst op 5,2 miljard dollar. Ook voor een groot en snelgroeiend bedrijf als Amazon zijn dit opmerkelijke cijfers.

Topman Jeff Bezos spreekt van “opnieuw een hoogst ongebruikelijk kwartaal”. Hij benadrukt dat Amazon ook meer dan 4 miljard dollar aan extra kosten heeft gemaakt om zijn werknemers te beschermen tegen het virus. Sinds maart heeft de onderneming al meer dan 175.000 nieuwe banen gecreĆ«erd om de distributie van alle pakketjes in goede banen te leiden. Het gaat veelal om tijdelijke banen, maar Bezos geeft aan dat Amazon eraan werkt om 125.000 van die nieuwe medewerkers in vaste posities te behouden.

De resultaten van Amazon zijn veel beter dan analisten in doorsnee hadden voorzien. Amazon is ook met sterke verwachtingen gekomen voor het lopende kwartaal. Daarin denkt het bedrijf op 87 miljard tot 93 miljard dollar omzet uit te komen, aanzienlijk meer dan de marktvorsers voor mogelijk hielden.