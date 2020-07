Duitse economie krimpt ruim 10 procent door coronacrisis

De economie van Duitsland is in het tweede kwartaal met 10,1 procent gekrompen ten opzichte van het voorgaande kwartaal door de coronacrisis. Dat maakte het Duitse federale statistiekbureau bekend op basis van een voorlopige raming. Het is de sterkste krimp voor Duitsland sinds het begin van de metingen in 1970.

Het cijfer valt bovendien slechter uit dan verwacht, want economen hadden in doorsnee gerekend op een krimp van de grootste economie van Europa met 9 procent. In het eerste kwartaal van dit jaar was een bijgestelde neergang met 2 procent te zien voor de Duitse economie.

In vergelijking met het tweede kwartaal van vorig jaar werd een daling van het Duitse bruto binnenlands product (bbp) met 11,7 procent opgetekend. Door de coronacrisis en de lockdownmaatregelen werd bijvoorbeeld de Duitse auto-industrie hard geraakt, net als de investeringen, export en winkelverkopen. Om de crisis het hoofd te bieden is de Duitse overheid met omvangrijke steunpakketten voor de economie gekomen, terwijl ook maatregelen werden getroffen om massa-ontslagen te voorkomen. Berlijn rekent voor heel dit jaar op een krimp van de economie met 6,3 procent.

Het Duitse federale arbeidsbureau maakte donderdag bekend dat de werkloosheid in Duitsland in juli stabiel is gebleven op 6,4 procent. Dat is het hoogste niveau in bijna vijf jaar. De cijfers zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden.

ING-econoom Carsten Brzeski schreef in een reactie dat nu eindelijk een cijfer kan worden geplakt op de impact van de coronacrisis op de Duitse economie in het tweede kwartaal. Hij zegt dat die gegevens het dieptepunt van de crisis markeren en dat waarschijnlijk het ergste voorbij is. Zo denkt Brzeski dat in het derde kwartaal een scherpe opleving van de economie te zien zal zijn.