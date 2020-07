Ford voert winst flink op ondanks malaise in autobranche

Autofabrikant Ford heeft ondanks de coronamalaise in de autowereld toch een forse kwartaalwinst in de boeken gezet. Het Amerikaanse concern dankt dat aan een miljardeninvestering van Volkswagen in Argo AI, een soort samenwerkingsverband waar wordt gewerkt aan technologie voor zelfrijdende auto’s.

De investering in Argo AI leverde een eenmalige bate op van 3,5 miljard dollar. Onder de streep hield uiteindelijk Ford 1,1 miljard dollar over. Dat is zelfs veel meer dan de winst van circa 100 miljoen dollar die een jaar terug werd behaald.

Gecorrigeerd voor eenmalige posten was evenwel sprake van een operationeel verlies van 1,9 miljard dollar. De omzet halveerde daarnaast tot 19,4 miljard dollar. Ford rekent er ook nog steeds op in heel dit jaar wat betreft het operationele resultaat in de rode cijfers te belanden.

De autobranche ging afgelopen periode gebukt onder massale gedwongen sluitingen van showrooms. In veel landen kwamen de autoverkopen hierdoor tijdelijk stil te liggen. Ook werd de productie erg verstoord omdat fabrieken tijdelijk gesloten werden.

In juni werd al bekend dat Volkswagen een samenwerking is aangegaan met de door Ford gesteunde start-up Argo AI. Door de overeenkomst kunnen Volkswagen en Ford zich bij de ontwikkeling van autonoom rijden gaan meten met leidende initiatieven als Waymo van Alphabet en Cruise van General Motors. Argo zal door de krachtenbundeling wereldwijd meer dan duizend werknemers tellen. Daarbij kan het gebruik gaan maken van de testfaciliteit in M√ľnchen.