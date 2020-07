Hoofdrol voor techbedrijven op drukke beursdag

In een toch al drukke cijferweek op de Amerikaanse beurzen springt deze donderdag eruit. Techreuzen Apple, Amazon, Facebook en Google-moeder Alphabet openen de boeken over de voorbije drie maanden. De gevolgen van het ‘coronakwartaal’ zullen naar verwachting per bedrijf verschillen.

Apple sloot tussen april en juni wereldwijd veel van de eigen winkels. Bovendien schuilt er logica in de verwachting van analisten dat mensen die onzeker zijn over hun inkomsten of hun baan verloren hebben, geen geld uittrekken voor zaken als een nieuwe telefoon, computer, tablet, smartwatch of dure oordopjes. Dat zou betekenen dat de inkomsten van Apple zijn gedaald.

Amazon daarentegen heeft vermoedelijk veel meer verkocht nu veel Amerikanen thuiswerken. Boodschappen en andere aankopen online doen, is dan erg handig en in het eerste kwartaal schoot de omzet dan ook omhoog. Maar de webgigant moest ook meer kosten maken om zijn werknemers te beschermen tegen het virus. Die kosten zijn er in het tweede kwartaal weer, gaf topman Jeff Bezos vorig kwartaal aan. Hij denkt dat Amazon zelfs verlies lijdt.

Bij Facebook en Alphabet wordt vooral gekeken naar de advertentie-inkomsten. Veel bedrijven verlaagden tijdens de coronacrisis hun uitgaven en daarbij was reclame een van de eerste zaken waarop werd bezuinigd. Alphabet is voor een groot deel van zijn omzet afhankelijk van advertenties.

Datzelfde geldt voor Facebook, maar gebruikers van de sociale media van het bedrijf brachten tijdens de lockdown ook meer tijd online door. Van Facebook wordt ook verwacht dat het bedrijf iets zegt over een boycot van grote adverteerders vanwege te weinig acties tegen haatzaaien en racisme.