‘Meer woningen verkocht in juni’

De verkoop van woningen zet door ondanks de coronacrisis. In juni verwisselden bijna 18.000 woningen van eigenaar, ruim 14 procent meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat meldt woningmarktadviesbureau Pasgoed, dat zich beroept op cijfers van het Kadaster.

De gemiddelde koopsom kwam uit op 324.250 euro en dat is 7,5 procent hoger dan in juni vorig jaar. In het eerste halfjaar van 2020 zijn nu ruim 106.000 transacties vastgelegd, dat is 6,5 procent meer op jaarbasis.

De meeste woningen werden verkocht in Amsterdam. De gemiddelde koopsom lag in de hoofdstad in juni op bijna 506.000 euro. Dat is een stijging van ruim 4 procent op jaarbasis en bijna een verdubbeling sinds het dieptepunt in 2013.

De gemeente Laren is momenteel de duurste gemeente. Daar verwisselde een woning gemiddeld voor 879.000 euro van eigenaar. Het Groningse Pekela is de goedkoopste gemeente. Hier wordt gemiddeld 158.500 euro voor een woning betaald.