Wegblijvende reiziger zorgt voor fors verlies Deutsche Bahn

De Duitse spoorvervoerder Deutsche Bahn heeft door de coronacrisis een miljardenverlies geleden in het eerste halfjaar. Reizigers bleven massaal weg toen Duitsland lockdownmaatregelen aankondigde.

Het aantal reizigers voor Deutsche Bahn lag 43 procent lager dan in de eerste helft van 2019, op net geen 41 miljoen. Ook had dochter Arriva te lijden van maatregelen in onder meer Italiƫ en Spanje. In het Verenigd Koninkrijk speelden bovendien uitdagingen door de brexit een rol. In totaal schreef Deutsche Bahn 1,4 miljard euro af op Arriva.

Topman Richard Lutz van het staatsbedrijf noemt de coronacrisis “de ergste financiĆ«le crisis” in de geschiedenis van zijn bedrijf. “Covid-19 heeft voor een abrupt einde gezorgd aan onze succesvolle groei.”

Deutsche Bahn verwacht voor heel 2020 een operationeel verlies van maximaal 3,5 miljard euro. Hoe de economie herstelt van het coronavirus speelt daarbij een belangrijke rol. Lutz verwacht geen “normale vraag naar treinreizen” tot er een vaccin is, wat hij op zijn vroegst in 2022 voorziet.