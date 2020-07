Economie Frankrijk krimpt bijna 14 procent door corona

De economie van Frankrijk is in het tweede kwartaal met 13,8 procent gekrompen in vergelijking met de voorgaande periode door de coronacrisis en de lockdownmaatregelen om de virusuitbraak tegen te gaan. Dat meldde het Franse nationale statistiekbureau in een voorlopige raming.

Economen hadden in doorsnee op een krimp met 15,2 procent op kwartaalbasis gerekend. In het eerste kwartaal van dit jaar liet de Franse economie al een bijgestelde min van 5,9 procent optekenen.

Ten opzichte van een jaar geleden kromp de economie van Frankrijk met 19 procent. Er wordt verwacht dat de Franse economie in het derde kwartaal weer een sterk herstel zal laten zien van de crisis, dankzij de versoepeling van de lockdownmaatregelen.

Later op de dag komen ook cijfers over de economieƫn van Spanje, Italiƫ en de eurozone in het tweede kwartaal. Ook hier worden scherpe dalingen voorspeld als gevolg van de coronacrisis. Donderdag werd al bekend dat de economie van Duitsland in de afgelopen periode met meer dan 10 procent is gekrompen, wat de sterkste neergang is sinds het begin van de metingen.