KLM maakt omvang reorganisatieplannen bekend

Luchtvaartmaatschappij KLM komt vrijdag met duidelijkheid over het banenverlies bij het bedrijf. De afgelopen tijd werd al duidelijk dat de luchtvaartsector zwaar getroffen is door de coronacrisis en dat KLM zal moeten reorganiseren. Hoeveel banen er op de tocht staan, is echter nog niet bekendgemaakt.

KLM opende alvast een vrijwillige vertrekregeling. Daar meldden ruim 2400 medewerkers zich voor aan. Ook werden tijdelijke contracten niet verlengd en moesten uitzendkrachten vertrekken. De besparingen die dat oplevert zullen echter niet genoeg zijn. Bij Transavia loopt de aanmelding voor zo’n vertrekregeling nog. Die sluit vrijdag.

Zusterbedrijf Air France maakte eerder al bekend dat er 7600 banen zouden verdwijnen. Ook dat gebeurt deels middels een vrijwillige regeling.

Air France-KLM maakte donderdag bekend in het tweede kwartaal een omzet van 1,2 miljard euro te hebben gehaald tegen 7 miljard euro vorig jaar. Daarbij zette het concern een nettoverlies van 2,6 miljard euro in de boeken.