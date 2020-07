McDonald’s helpt Nederlandse restauranthouders door coronacrisis

De coronacrisis heeft er stevig ingehakt bij sommige franchiseondernemers van McDonald’s in Nederland. Toch zal er volgens de fastfoodketen geen enkele Nederlandse restaurantuitbater omvallen. McDonald’s komt zelf met financiële steun om getroffen ondernemers overeind te houden. Het bedrijf gaat geen filialen sluiten, maar wil komende tijd juist verder groeien en meer restaurants openen.

Een woordvoerster van McDonald’s kan niet zeggen hoe groot de omzetval de afgelopen maanden precies was in Nederland. Ze benadrukt dat de situatie sterk verschilt per franchiseondernemer. In de filialen van McDonald’s kon door de coronamaatregelen een tijd lang niet gegeten worden. Gedurende de crisis waren de restaurants wel geopend voor bijvoorbeeld de McDrive of bezorging bij mensen thuis.

De zegsvrouw wijst erop dat getroffen franchiseondernemers een beroep kunnen doen op de steunmaatregelen van de Nederlandse overheid. Mocht dat niet genoeg zijn, dan is er vanuit McDonald’s zelf ondersteuning mogelijk.

Vanuit de Verenigde Staten kwamen onlangs al tweedekwartaalresultaten naar buiten van McDonald’s wereldwijd. Het fastfoodconcern zag de vergelijkbare verkopen door de crisis met bijna een kwart kelderen. Maar tijdens de voorbije periode was er ook al herstel zichtbaar en eind juni was 96 procent van alle McDonald’s-vestigingen wereldwijd weer open.

McDonald’s wist afgelopen jaar nog flink te groeien in Nederland. De jaaromzet over 2019 kwam hier uit op 970 miljoen euro, tegen 896 miljoen euro een jaar eerder. Daarbij was het bedrijf “winstgevend”, maar cijfers hierover worden niet verstrekt. Volgens McDonald’s zat de groei hem vooral in de randen van de dag. De keten zag met name de verkopen van ontbijtjes en latenightsnacks toenemen. Ook kwamen er in 2019 weer vijf nieuwe restaurants bij.

In totaal telt de keten nu 253 filialen in Nederland, voornamelijk franchisevestigingen. McDonald’s wil komende jaren telkens een “handvol” nieuwe restaurants blijven openen. Onlangs kreeg de keten er nog een filiaal bij in Hoorn Noord en dit weekend opent een nieuwe vestiging in Boxmeer de deuren.

Het bedrijf ziet ook veel toekomst in bezorgservice McDelivery, waarbij wordt samengewerkt met bezorgpartners Uber Eats en Thuisbezorgd.nl. De omzet van de dienst steeg vorig jaar flink, al ging het alles bij elkaar nog maar om 1 procent van de totale omzet in Nederland. De dienst wordt momenteel verder opgeschaald. Nu wordt McDelivery aangeboden bij 75 restaurants in 25 steden.