Voormalig ING-baas Wim Scherpenhuisen Rom overleden

Voormalig topman van ING Wim Scherpenhuisen Rom is vrijdag op 87-jarige leeftijd overleden. Dat heeft het financiële concern laten weten. Hij was in 1992 de eerste topman van ING dat ontstond uit een fusie tussen NMB Postbank Groep en verzekeraar Nationale-Nederlanden. Na enkele weken moest hij al aftreden vanwege een schandaal rond privébeleggingen die door zijn toenmalige werkgever werden gefinancierd.

Scherpenhuijsen Rom kwam in 1967 in dienst van NMB Bank en werd daar in 1976 bestuursvoorzitter. Na de fusie met Postbank in 1989 werd hij topman van het nieuwe fusiebedrijf. Toen NMB Postbank met Nationale-Nederlanden fuseerde werd hij dus ook topman van ING. Tegelijkertijd was hij voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Later werd hij voorzitter van het College van toezicht Sociale Verzekeringen (CTSV) dat inmiddels deel uitmaakt van de Inspectie SZW.

Volgens huidig ING-topman Steven van Rijswijk bereidde Scherpenhuisen Rom “de bank in een tijd van globalisering voor op de toekomst”. “Wim Scherpenhuisen Rom was een van onze ‘founding fathers’. Hij speelde een belangrijke rol in onze geschiedenis en we zullen hem daarvoor altijd dankbaar zijn.”